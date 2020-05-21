США собрались объявить о выходе из Договора по открытому небу

В пятницу президент США Дональд Трамп объявит России о выходе из Договора по открытому небу, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам высокопоставленных чиновников администрации президента США, Трамп решил отказаться от этого соглашения и сообщит об этом России в пятницу, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что этот шаг можно рассматривать как еще одно свидетельство намерения Трампа выйти также из СНВ-3.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности. По его словам, под угрозой находится в том числе Договор по открытому небу.

Напомним, США уже вышли из ДРСМД, отказались ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО), а также до сих пор не приняли решения по договору СНВ-3.