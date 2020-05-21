Москва сообщила о плане «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу

У России заготовлен план «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков

«Мы всегда имеем какой-то план «Б». США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент», – пояснил Ермаков, передает ТАСС.

Обвинения в адрес России со стороны США в нарушениях соглашения абсолютно безосновательны, добавил он.

«США уже не в первый раз пытаются представить дело так, что Россия что-то нарушает, чтобы считать это основаниями для своего выхода из договоренностей по контролю над вооружениями. Мы готовы к равноправному взаимодействию с США. Все вопросы решались вполне адекватно в рамках договора, об этом свидетельствовали в том числе союзники США по НАТО», – уточнил дипломат.

В то же время замминистра иностранных дел Александр Грушко пояснил, что выход США из договора станет ударом по системе военной безопасности Европы.

«Наша позиция совершенно четкая и неизменная – выход США из этого договора станет еще одним ударом по системе военной безопасности в Европе, которая и без того ослаблена предыдущими шагами администрации, в частности выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а еще раньше отказом НАТО ратифицировать соглашение об адаптации ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе)», – отметил замминистра.

СМИ в четверг сообщили, что в пятницу президент США Дональд Трамп объявит России о выходе из Договора по открытому небу. В МИД России назвали возможный выход Вашингтона из соглашения «прискорбным», и отметили, что пока не получали на этот счет официальных оповещений.