Трамп допустил заключение с Россией нового соглашения по контролю над вооружениями

США могут заключить с Россией новое соглашение по контролю над вооружениями, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает агентство Bloomberg.

Трамп, комментируя вопросы о Договоре по открытому небу (ДОН), заявил о «хорошем шансе» для нового соглашения, передает ТАСС.

«Мы с Россией развили очень хорошие отношения. Как вы знаете, мы работали вместе над проблемой (уровней добычи) нефти. Я думаю, у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась договора. Поскольку они не соблюдали, мы выходим (из договора). В то же время это очень хороший шанс заключить новую договоренность или вернуть соглашение», – заявил Трамп.

«Возможно, мы достигнет соглашения с Россией по договору о контроле над вооружениями, а Китай, возможно, будет в нем участвовать. Посмотрим, что будет», – добавил он, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп объявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.

Перед этим глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности.

В МИД России назвали выход Вашингтона из соглашения «прискорбным», и сообщили о плане «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп превратил Открытое небо в предмет торга.