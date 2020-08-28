В центре «Вектор» назвали срок выпуска новой вакцины от коронавируса

Взгляд
28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 02:33  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...

Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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    В центре «Вектор» назвали срок выпуска новой вакцины от коронавируса

    28 августа 2020, 01:58

    Текст: Антон Никитин

    Завотделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков назвал срок выпуска первой серии новой российской вакцины против коронавирусной инфекции.

    По словам Рыжикова, «Вектор» ожидает регистрацию новой вакцины собственной разработки в октябре, передает ТАСС.

    «Массовое производство – этот вопрос сейчас мы готовы уже обсуждать и готовимся к этому. В принципе, первую серию вакцин мы можем выпустить сразу после регистрации вакцины. К концу октября – в ноябре мы можем на это надеяться», – сказал Рыжиков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Эксперт добавил, что в испытаниях вакцины принимают участие сто добровольцев, первый из которых был выписан после нахождения в стационаре в течение 23 дней. Рыжиков сообщил, что у всех вакцинированных выработались антитела, а побочные эффекты в результате применения препарата были выявлены только у шести добровольцев. «Побочка» в виде болезненности в месте инъекции, то есть от того, что человеку сделали инъекцию в этом месте. Об этой болезненности заявили всего шесть человек из ста, это крайне низкая реактогенность», – пояснил Рыжиков.

    Он считает, что отчет о завершении клинических испытаний второй фазы будет готов к середине сентября. При этом участники исследований будут продолжать находиться под наблюдением до 280 дней. Эксперт добавил, что «Вектор» будет выпускать вакцину в виде ампулированной суспензии, которая вводится внутримышечно, обычно в плечо. Рыжиков отметил, что пока рано говорить о стоимости препарата, но вакцина, безусловно, будет конкурентоспособной на мировом рынке.

    «Пока исследования не завершены, поэтому мы говорить о длительности иммунитета, который создает наша вакцина, не можем, – продолжил он. – Рассчитываем, что не меньше, чем вакцина от гриппа».

    Эксперт допустил, что прививаться от коронавирусной инфекции придется каждый год, однако «Вектор» прорабатывает и другие варианты ревакцинации. «Возможно, мы пойдем по схеме, которая сейчас много десятилетий уже испробована, испытана для клещевого энцефалита. Это вакцинация, ревакцинация и последующая ревакцинация каждые три года», – заключил он.

    Накануне президент Владимир Путин анонсировал появление новой вакцины от COVID-19 разработки Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

    Ранее в центре «Вектор» объяснили разработку сразу нескольких вакцин от COVID-19 в России.

    Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

    Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Позднее в РФПИ сообщили о получении заявок на приобретение 1 млрд доз более чем из 20 стран мира.

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