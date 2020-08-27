Путин анонсировал появление новой вакцины от COVID-19 в сентябре

Еще одна вакцина от коронавируса появится в России в сентябре, сообщил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Этот препарат, о котором мы сейчас говорим, был предложен, исследован и зарегистрирован институтом имени Гамалеи, а второй препарат будет готов, как мне докладывают, в сентябре», – передает слова президента RT.

По словам Путина, над новой вакциной работает институт «Вектор» в Новосибирске.

«Я уверен, что специалисты «Вектора» сделают замечательный препарат, который очень поможет людям», – сказал он.

При этом Путин не исключил, что два препарата – «Спутник V» и новый – будут конкурировать.

Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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