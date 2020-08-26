Грузия пообещала защитить участников международных военных учений от коронавируса

Грузино-американские учения «Достойный партнер» с участием стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса состоятся в Грузии в сентябре с учетом всех рекомендаций ВОЗ по обеспечению безопасности, заявил на брифинге замкомандующего Силами обороны страны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, основная цель учений будет состоять в «повышении обороноспособности и совместимости стран-участниц, а также в поддержании безопасности в регионе Черного моря».

«Учения ориентированы на оборонительные операции», – сообщил генерал, не назвавший численность участников.

«При планировании и подготовке учений полностью учтены рекомендации ВОЗ и грузинских эпидемиологов, – заявил Ираклий Чичинадзе. – Учитываются регуляции по превенции распространения коронавируса. Учения будут проведены в абсолютно безопасных условиях».

Подобные учения проводятся в Грузии с 2015 года, ранее в них принимало участие до 3 тыс. военных из 13 государств НАТО и партнеров Альянса.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД источники в Минобороны, учения начнутся 7 сентября и завершатся 18 сентября. В них примут участие грузины, американцы, поляки, французы и британцы – 2700 военных.