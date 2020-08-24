Стало известно о выборе Ефремовым «нового» адвоката

Адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы вновь стал Эльман Пашаев, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В настоящее время Пашаев и Ефремов вновь заключили соглашение о защите артиста по уголовному делу о ДТП. При этом даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего», – заявил источник ТАСС.

В конце прошлой недели Ефремов заявил, что отказывается от услуг адвокатов и наймет «других посильнее». Адвокат Пашаев счел отказ актера связаным с тем, что Ефремов уже не верит в справедливость суда. Защитник заявил, что отказаться от его услуг – это законное право актера. В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание было перенесено на 24 августа.

В то же время в ходе судебного слушания Ефремов допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины, а Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, однако позже выяснилось, что свидетель слеп на один глаз и был выпившим.

Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».