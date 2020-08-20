Заявивший о невиновности Ефремова свидетель признался в слепоте и употреблении алкоголя

Свидетель по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в ходе заседания Пресненского суда Москвы признался, что слеп на один глаз и пил пиво перед тем, как увидел аварию с участием актера.

«Ваша честь, извините, я в тот день пил пиво с приятелем в одном из дворов. После этого мы пошли гулять с ним и стали очевидцами автоаварии», – передает ТАСС слова свидетеля защиты Александра Кобца.

Он также рассказал, что у него с детства есть проблемы со зрением, и многих деталей он мог не видеть. «У меня проблемы со зрением, на одном глазе минус три, вторым [правым] не вижу», – сказал он. Кобец заявил, что уже плохо видит государственного обвинителя, который сидит от него в двух метрах, передает РИА «Новости».

«В тот момент я не знал, кто такой Ефремов и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его – он сидел там, в машине на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачевой», – сказал мужчина.

По его словам, водителя он видел «на расстоянии вытянутой руки», однако не уточнил, был ли он в момент аварии в очках, линзах или без них.

Кроме того, свидетель пояснил, почему раньше не давал показаний. «Я доверяю адвокату Эльману Пашаеву, даже Александру Добровинскому, прокурорам, судье, но операм я не доверяю. Может, еще и поэтому я раньше не давал показаний», – сказал Кобец.

Ранее свидетель заявил, что Ефремов 100% не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. Со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины, который позже начал угрожать расправой, сказал мужчина.

В среду в суде допросили свидетелей: актеров Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович, поэта Андрея Орлова.

Сообщалось также, что Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник. Специалист-автотехник в суде призвал в расследовании аварии учитывать «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».