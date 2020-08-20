Секретный свидетель рассказал, где был Ефремов в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП со смертельным исходом, заявил на заседании в Пресненском суде адвокат Ефремова Эльман Пашаев, зачитывая показания тайного свидетеля по имени Александр Кобец. Позже об этом же заявил сам свидетель.

Показания свидетеля зачитал адвокат артиста Эльман Пашаев, он пояснил, что опросил этого человека в своем адвокатском бюро.

«В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела», – передает слова Пашаева ТАСС.

Адвокат добавил, что явка свидетеля в суд обеспечена. Суд разрешил допросить свидетеля.

«Я гулял в тот вечер по Москве и вдруг услышал визг тормозов. Обернувшись, я увидел, что произошло ДТП. Я бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию. Это был джип, за рулем которого сидел молодой человек и складывал подушку безопасности. На мой вопрос о том, нужна ли помощь, тот ответил нецензурно», – зачитал материалы опроса Пашаев, передает РИА «Новости».

«Со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины», – передал слова свидетеля Пашаев.

Марку машины он описал как «черный джип». При этом, по словам адвоката, на вопрос о том «является ли водитель того джипа Ефремовым», свидетель ответил отрицательно.

Между тем, судья отказалась приобщить письменные показания секретного свидетеля и начала допрос, в ходе которого свидетель заявил, что Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье» автомобиля, а всего в автомобиле актера сразу после ДТП находилось два человека. При этом, по словам свидетеля, находившийся в машине артиста второй человек после ДТП угрожал очевидцам расправой.

«Сразу после ДТП я подошел к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки. ... Я могу утверждать на 100%, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье сразу после аварии. Я когда увидел, что в СМИ обсуждают, что Ефремов был за рулем, меня аж передернуло. Я сказал своему другу, который был также очевидцем ДТП, что Ефремова топят», – сказал свидетель.

Ранее Пашаев заявил, что обвинения в попытке подкупов свидетелей, которое выдвинула в его адрес защита потерпевших, не соответствуют действительности.

Напомним, Пашаев заявил, что готов представить некого тайного свидетеля по делу о смертельном ДТП, который докажет невиновность артиста.

До этого Пашаев заявлял, что Ефремов серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский выразил сомнение о наличии серьезных заболеваний у артиста.