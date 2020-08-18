Пашаев пообещал представить тайного свидетеля по делу Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что готов представить некого тайного свидетеля по делу о смертельном ДТП, который докажет невиновность артиста.

«Мы просим дать нам один перерыва, чтобы мы могли представить свои доказательства», – передает слова Пашаева Telegram-канал «Комсомольская правда».

«Нашему человеку нужен один день на дорогу, чтобы добраться в Москву. После этого мой подзащитный даст показания», – заявил адвокат.

Однако все участники процесса возражают против отсрочки на день и утверждают, что Пашаев всего лишь пытается тянуть время.

Следующее заседание назначено на 10 утра.

До этого Пашаев заявлял, что Ефремов серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский выразил сомнение о наличии серьезных заболеваний у артиста.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.