Пашаев отреагировал на обвинения в попытке подкупа свидетелей

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что обвинения в попытке подкупов свидетелей, которое выдвинула в его адрес защита потерпевших, не соответствуют действительности.

Сторона потерпевших на заседании Пресненского суда Москвы попросила допросить свидетеля, который якобы может доказать подкуп Пашаевым участников процесса, передает РИА «Новости».

«Когда адвокат хочет кого-то подкупить, он это делает тайно, это просто смешно. У них есть право обратиться в правоохранительные органы, а точнее, в СК», – сказал Пашаев.

Стороны устроили перепалку, в ходе которой один из адвокатов потерпевших Ирина Хайруллина заявила, что есть видеозапись, которая может доказать подкуп.

При этом судья отказал в вызове свидетеля и приобщении этого ролика.

В четверг старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова увеличил сумму иска к артисту на 1 млн рублей, она достигла 7,5 млн рублей.

При этом в среду вдова, брат и младший сын Захарова заявили к актеру Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД