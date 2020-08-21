Ефремов: На 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье

Актер Михаил Ефремов в ходе слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент аварии.

«Может, об этом шрам на шее говорит. Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут», – цитирует ТАСС заявление Ефремова в Пресненском суде Москвы.

Также Ефремов считает, что мог разбить лобовое стекло в ДТП, так как был неправильно пристегнут ремнем безопасности. «Я мог перекинуть ремень и отцепить его потом. Я сейчас увидел разбитое (лобовое – прим. ВЗГЛЯД) стекло – может, я и врезался в него, я не помню этого. Еще такой момент - я не стремился сесть за руль. Я шел за карточкой из паба - эти кадры сделаны в другой день, я не разворачивался, и этой карточки Райффайзен банка у меня до сих пор нет», – рассказал Ефремов, передает РИА «Новости».

При этом он признался, что не знает, на каком сиденье находился. «Я не помню, где я сидел, но я смотрел видео, и в машине был третий человек. … Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», – пояснил актер.

В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что на заднем сиденье джипа Ефремова в момент ДТП находился пассажир, это объясняет, почему в машине сломалось переднее кресло. «Переднее сиденье сломалось от удара человека, который сидел сзади и не был пристегнут», – сказал Пашаев.

Кроме того, он попросил назначить биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья. «Подушка не может сработать, если на пассажирском сиденье никого нет», – заметил адвокат.

Несмотря на все доводы защиты, судья отказала в проведении экспертизы подушки безопасности пассажирского сиденья, которая, по мнению стороны Ефремова, могла бы доказать, что артист не был за рулем.

Ранее Пашаев в ходе судебного заседания заявил, что Ефремов сразу после ДТП мог давать недостоверные показания, так как страдает алкоголизмом.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.