Адвокат объяснил путаные показания Ефремова

Актер Михаил Ефремов сразу после ДТП мог давать недостоверные показания, так как страдает алкоголизмом, заявил в ходе судебного заседания его адвокат Эльман Пашаев.

«В материалах дела сказано, что Ефремов страдает от синдрома зависимости от алкоголя. Он сразу после ДТП признал себя виновным, но понимал ли он, что делал и говорил? Хочу вам напомнить, ваша честь, что, по словам жены Ефремова, он терял контроль над собой после того, как выпивал более 200-300 граммов спиртного», – передает ТАСС слова защитника.

Он ходатайствует перед судом о допросе экспертов-медиков, которые проводили экспертизу Ефремову, чтобы понять, насколько зависимость его подзащитного от алкоголя повлияла на само ДТП и на следующий день.

Представители гособвинения и потерпевших высказались против удовлетворения ходатайства адвоката Пашаева.

«Эксперты, проводившие экспертизу, указали в своем отчете, что сделали свои выводы с учетом возможной частичной потери памяти из-за опьянения. Считаем, что ходатайство стороны защиты направлено на затягивание процесса», – сказала представитель потерпевших Анна Буркова.

Сам Ефремов попросил суд направить его на осмотр в Центр судебной психиатрии им. В.П. Сербского. «Ваша честь, прошу вас разрешить осмотреть меня специалистам судебной психиатрии в Центре им. Сербского. Я еще по программе «Жди меня» помню, что там они помогают восстанавливать память. Я когда 9 июня стал смотреть телевизор, понял, что всей стране было объяснено, кто здесь преступник, кто убийца. Бог вам всем судья», – сказал актер.

Выслушав доводы сторон, судья отказалась удовлетворить ходатайство Пашаева.

Кроме того, суд отказал Ефремову в направлении в Центр социальной и судебной психиатрии для восстановления памяти.

«Ваша честь, в связи с тем, что я не помню ничего про тот вечер, я прошу отправить меня в институт им. Сербского, там попытаются восстановить память. Меня осматривали специалисты больницы им. Н. А. Алексеева, но, насколько я знаю, специалисты по восстановлению памяти работают в институте им. Сербского», – сказал Ефремов. Судья Абрамова отказала актеру в этой просьбе.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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