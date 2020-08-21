Ефремов отказался от адвокатов

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов.

«Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших – прим. ВЗГЛЯД). Такое же было в сторону моего адвоката (Эльмана) Пашаева, и эти улыбочки от (адвоката потерпевших Александра) Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее», – цитирует Ефремова РИА «Новости».

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.