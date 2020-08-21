Пашаев отреагировал на отказ Ефремова от его услуг

Бывший защитник Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев прокомментировал отказ актера от его услуг, заявив, что «это его законное право».

«Это его законное право. В суде нам не давали работать и представлять свою позицию. Ефремов сказал мне в перерыве, что у судьи я и моя коллега Шаргородская вызываем раздражение», – цитирует ТАСС Пашаева.

Пашаев считает, что отказ актера связан с тем, что Ефремов уже не верит в справедливость суда, передает РИА «Новости».

«Неоднократно Михаил Олегович говорил, что это заказ. Я его убеждал неоднократно, что давайте пойдем в суд, он будет справедливым. У нас есть ключевое доказательство, которое установит его невиновность. Это экспертиза пассажирской подушки безопасности. Но суд нам отказал», – сказал бывший защитник актера.

Также Пашаев сообщил, что поможет актеру найти нового защитника. «Я, конечно, помогу. У него [Ефремова] пять дней, чтобы найти нового защитника. Если он этого не сделает, ему дадут защитника по назначению», – сказал он.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны по делу Ефремова Добровинский предположил, что отказ актера от адвокатов – попытка затянуть судебный процесс.

«Возможен следующий вариант: не найдется никто. И он оставит своих защитников. Мне кажется, мы идем к этому. Или, может быть, не будет защитника. Как сказал господин Пашаев, он будет за кадром», – цитирует РЕН ТВ Добровинского.

Ранее Ефремов заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов и наймет «других посильнее».

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.