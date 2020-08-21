Собчак назвала вероятный диагноз Навального

Телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на собственный источник в больнице заявила, что блогеру Алексею Навальному пока не поставили точный диагноз, однако врачи склоняются к сахарному диабету.

«Мой источник в больнице: «Нет еще однозначного диагноза. Но все-таки в сторону сахарного диабета склоняются», – написала Собчак в Telegram.

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.

Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.