Зеленский обещал поднять минимальную зарплату на Украине

На Украине до конца 2021 года минимальную зарплату повысят до 6,5 тыс. гривен (17,3 тыс. рублей), заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Повышать зарплату планируют в три этапа: с 1 сентября – до 5 тыс. гривен (13,3 тыс. рублей), с 2021 года – до 6 тысяч (16 тыс. рублей), до конца 2021 года – до 6,5 тысяч.

Зеленский заявил, что вырастут доходы бюджетников, оклады которых привязаны к уровню минимальной зарплаты – учителей, медиков, соцработников, сообщается на сайте президента Украины.

По его словам, «это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине», карантин остается в силе, но «очень важно немного поддержать людей».

Зеленский призвал Верховную раду поддержать президентский законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Зеленский подал на рассмотрение в Раду законопроект «О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год» относительно увеличения размера минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен с 1 сентября 2020 года.

Глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин отметил, что в первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%.

В феврале сообщалось, что на Украине выросли долги по зарплате у всех, кроме чиновников.

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