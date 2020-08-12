В Подмосковье сказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

Вакцинировать от COVID в Московской области будут в первую очередь медиков, педагогов, людей старшего поколения и находящихся в зоне риска, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Подмосковье будут вакцинированы от COVID в первую очередь медики, педагоги, люди старшего возраста и находящиеся в зоне риска», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион готовится к получению первой партии вакцины от коронавируса, а также порекомендовал жителям прививаться и от гриппа.

«Впереди осень, учебный год и наша задача – начать активную фазу прививок также и от гриппа. Во всех поликлиниках будут открыты пункты, мы эту работу будем проводить в максимально удобном формате», – сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.

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