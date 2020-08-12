Лоза усомнился в инсульте Ефремова

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не знает, действительно ли у актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в Москве, случился инсульт на заседании суда, или тот «играет роль».

Певец написал в Facebook, что сложно судить о том, был ли в действительности у Ефремова инсульт, так как сначала актер признал вину, а потом «на голубом глазу» утверждал, что ничего не помнит о ДТП.

«Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всем – на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т. д.», – написал Лоза.

Он привел в пример своего отца, который, по его словам, после инсульта вышел из больницы «человеком с ограниченными возможностями».

Музыкант подчеркнул, что тема здоровья очень серьезна. Как считает Лоза, вряд ли кто-то станет разыгрывать сцены. Но он добавил, что с актерами никогда нельзя быть уверенными, «живет ли он по-настоящему или играет роль».

«Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков», – заключил певец.

11 августа Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако позже в СМИ сообщили, что диагноз не подтвердился.Однако в среду адвокат артиста Пашаев заявил, что его подзащитный все-таки перенес инсульт.

Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.