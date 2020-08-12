Пашаев заявил, что медики подтвердили у Ефремова инсульт

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер находится в Боткинской больнице Москвы, он перенес инсульт.

«Я сейчас у него в отделении, но в палату меня не пускают. Я улаживаю необходимые формальности, чтобы попасть к нему», – сообщил ТАСС юрист.

Сотрудники учреждения, по его словам, подтвердили у него инсульт. «Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет», – добавил адвокат.

В среду в контактном центре Боткинской больницы сообщили, что пациента по имени Михаил Ефремов в учреждении не числится.

Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако позже в СМИ сообщили, что диагноз не подтвердился.

Ефремов во вторник приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.