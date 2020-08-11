Госпитализированному Ефремову поставлен диагноз

У актера Михаила Ефремова, госпитализированного в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагностирован инсульт.

«Предварительный диагноз Ефремова М. О. – «инсульт». Находится в реанимации. Состояние тяжелое», – сообщил источник ТАСС в медицинских кругах.

Другой источник рассказал, что актера доставили в больницу уже без сознания.

Между тем, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил рассказал, чем, по его мнению, было вызвано ухудшение состояния актера.

«В суд его привезли в плохом состоянии. Я не знаю, зачем его привезли в суд. У него крайне тяжелое состояние, но я не врач, не могу сказать. Сказали, что предынфарктное или предынсультное состояние. Это происходит «благодаря журналистам». Журналисты делают свою работу, но это очень сильно влияет на его здоровье», – передает слова Пашаева «Рен ТВ».

Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало известно, что актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.

На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

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