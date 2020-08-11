Ефремову в суд вызвали скорую помощь

Актеру Михаилу Ефремову, прибывшему на заседание Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП, вызвали скорую помощь.

«Начало процесса задерживается, была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова», – сообщили ТАСС в суде.

Через пять минут после приезда Ефремова в здание суда прибыли фельдшеры скорой помощи. Медики отправились в комнату, где обычно находился Ефремов до заседания суда, передает РИА «Новости».

В конечном итоге врачи решили госпитализировать Ефремова из здания суда.

Ранее сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы.

На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.