Ефремов на видео признал, что был за рулем в момент ДТП

В Пресненском суде Москвы продемонстрировали видеозапись, на которой актер Михаил Ефремов подтверждает, что он был за рулем своей машины в момент смертельного ДТП.

Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила актера, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно, передает ТАСС.

После этого инспектор спросил фамилию и имя актера. «Ефремов Михаил», – сказал он.

Также в суде продемонстрировали видеозаписи, на которых артист после смертельного ДТП в Москве ходит пьяный и шокированный.

Ролики в Пресненском суде продемонстрировали в качестве доказательств, их записали свидетели аварии, передает РИА «Новости».

Некоторые очевидцы в роликах использовали в адрес Ефремова нецензурные слова.

Сам Ефремов отсмотрел эти ролики, но отношение к увиденному не высказал.

В четверг свидетель заявил, что Ефремов в день ДТП дважды заходил в бар Ulysse в Плотниковом переулке до аварии. Другой свидетель сообщил, что лично видел, как артиста выводили с водительского места его машины после ДТП.

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