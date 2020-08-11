Стало известно о состоянии госпитализированного Ефремова

Актер Михаил Ефремов, которого во вторник госпитализировали из здания суда, находится в тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы в Москве, сообщили в медучреждении.

«Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», – сказал источник РИА «Новости».

Во вторник Ефремова увезли на скорой из здания Пресненского суда Москвы в больницу. По словам адвоката, он находился в бессознательном состоянии. Медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало известно, что актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.

На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД