Ефремова госпитализировали из суда в бессознательном состоянии

Актера Михаила Ефремова увезли на скорой из здания Пресненского суда Москвы в больницу, по словам адвоката, он находился в бессознательном состоянии.

Несколько человек вынесли Ефремова на носилках к автомобилю скорой помощи, передает РИА «Новости». Его защитник Эльман Пашаев залез в скорую, после вышел из нее и не решился ехать за актером в больницу.

Пресс-секретарь суда Лела Кокая подтвердила факт госпитализации Ефремова. Она добавила, что заседание отложено на среду из-за состояния артиста.

Пашаев сообщил ТАСС, что Ефремов госпитализирован в бессознательном состоянии.

Источник агентства в медицинских кругах пояснил, что у Ефремова заподозрили инсульт.

«У Ефремова подозрение на инсульт, точный диагноз будет установлен в больнице, куда его госпитализировали», – сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало известно, что актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова.

На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

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