В Раде призвали не признавать итоги выборов в Белоруссии

Межфракционное объединение (МФО) «За демократическую Белоруссию!» в Верховной раде призвало парламент Украины не признавать результаты выборов в Белоруссии, заявил глава объединения Алексей Гончаренко.

«Имеющиеся факты правонарушений во время предвыборной кампании и собственно выборов свидетельствуют о полном несоответствии международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления», – приводит РИА «Новости» заявление МФО.

Также депутаты осудили применение силы против протестующих и призвали президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить применение насилия.

«Призываем все демократические страны осудить насилие против мирных протестующих, дать принципиальную оценку фактам правонарушений во время выборов президента Беларуси 2020 года и не признавать легитимность их результатов», – указано в заявлении.

Соответствующее заявление депутаты планируют зарегистрировать как постановление в Верховной раде.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Сам Лукашенко сделал первое заявление после выборов.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.