Трамп: Я покончил с «Северным потоком - 2»

Tекст: Денис Тельманов

В ходе беседы Трамп подчеркнул: «Извините, это я. Я покончил с «Северным потоком - 2». Больше никто этого не делал». Он добавил, что после его ухода экс-президент Джо Байден «сразу же одобрил это решение», передает Official White House.



Трамп также признался, что в бытность президентом не раз убеждал тогдашнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от закупок российского газа. Он говорил ей, что США выделяют значительные средства на обеспечение безопасности Европы, в то время как Германия ежемесячно перечисляет миллиарды долларов Москве за энергоносители.

Трамп вспоминал, что обращался к Меркель с вопросом, как можно одновременно зависеть от России в энергетике и рассчитывать на американскую защиту, подчеркивая нелогичность такой политики.

При этом американский лидер с назвал газопровод «Северный поток» масштабным и значимым проектом.

«Северный поток-2» предполагал поставки газа из России в Германию через Балтийское море, однако реализация проекта неоднократно подвергалась критике со стороны Вашингтона. Дональд Трамп неоднократно отмечал, что рассматривает газовый проект как угрозу энергетической безопасности Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц собирается предпринять попытки убедить Дональда Трампа вернуть США к сотрудничеству с Европой.

В ходе проверки фонда, поддерживавшего строительство «Северного потока», власти Германии не выявили каких-либо преступлений или финансовых нарушений.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что поставки российского газа по «Северному потоку» и «Северному потоку - 2» могут стать основой для возобновления переговоров по Украине и способствовать стабилизации экономики Германии.