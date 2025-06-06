МАГАТЭ предложила РФ и США посредничество по вопросу ядерного топлива на ЗАЭС

Tекст: Денис Тельманов

МАГАТЭ готова взять на себя роль посредника между США и Россией в вопросах использования атомного топлива из США на Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

Рафаэль Гросси отметил, что организация внимательно следила за заявлениями главы Росатома Алексея Лихачева и готова содействовать переговорам. По его словам, «МАГАТЭ сможет сыграть свою роль в качестве медиатора, мы готовы к такой роли».

Безопасность эксплуатации атомных объектов, по словам Гросси, является приоритетом, а работа станции должна проходить в стабильных условиях, без проведения военных действий. Он подчеркнул, что для безопасной эксплуатации необходимо обеспечить техническую готовность всех служб, функционирование систем охлаждения и источников водоснабжения.

Рафаэль Гросси также заявил, что перезапуск Запорожской АЭС возможен только при выполнении ряда технических требований, включая стабильное водоснабжение и восстановление работоспособности внешних источников электроснабжения. Все эти вопросы, по его словам, подробно освещаются в отчетах МАГАТЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США планирует подписать указы, направленные на ускорение строительства новых ядерных реакторов и усиление независимости от российских и китайских поставщиков.

Дональд Трамп поручил начать строительство десяти новых ядерных реакторов и увеличить производство энергии в соответствии с новым указом по реформированию комиссии по ядерному регулированию.

Владимир Путин отметил, что США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на политическую ситуацию.