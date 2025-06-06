В ЛНР и Херсонской области отметили День русского языка

В ЛНР состоялся межнациональный форум «Родной язык – народное сокровище» с участием более 250 школьников, студентов, преподавателей и учителей русского языка и литературы. Форум прошел в Луганской академии культуры и искусств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель руководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов отметил, что русский язык – это не только средство для общения, но и то, что объединяет все народы, является языком межнационального общения.

«Именно он сделал Россию единым и многонациональным государством, которое обеспечивает уже многие века связь между поколениями, обогащая и насыщая все культуры нашего великого государства», – добавил Черноусов.

Замглавы администрации вручил подарочные сертификаты на оборудование для лучших кабинетов русского языка и литературы. Все участники получили памятные подарки, а форум завершился выступлениями детских коллективов и музыкальным трио.

В Херсонской области также прошли массовые культурные мероприятия, посвященные Пушкину и русскому языку. Губернатор региона Владимир Сальдо напомнил о связях поэта с регионом и подчеркнул роль языка в сохранении исторической памяти. Заместитель губернатора Татьяна Кузьмич рассказала о вкладе педагогов, преподающих русский язык в регионе, и важности передачи школьникам любви к классике.

В рамках праздника для детей организовали мастер-классы, игры пушкинской эпохи и творческие конкурсы. Воспитанники детских садов слушали сказки Пушкина и создавали тематические аппликации. Педагоги приняли участие в профессиональных конкурсах, где получили высокие награды за популяризацию русского языка и творчества поэта. Министр образования и науки Херсонской области Людмила Ковтун подчеркнула, что такие мероприятия формируют патриотическое сознание.

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Херсонской области организовало встречи с писателями, где звучали стихи о СВО, Донбассе и родном крае. Поэт Сергей Батарчуков рассказал о своем творчестве и исполнил несколько произведений. В Скадовске прошел митинг, где епископ Скадовский и Алешкинский Филарет особо отметил духовную ценность творчества Пушкина для нации. Праздничные мероприятия объединили жителей региона и гостей всех возрастов.