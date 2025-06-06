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    Европа возвращает отношения с Украиной на три года в прошлое
    Дробницкий: Маск хочет растормошить Трампа начать посадки
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    Минобороны сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на теракты
    В Москве обезвредили взрывное устройство под автомобилем
    Украина намерена усилить диверсионную войну против России
    В Госдуму внесли проекты о переименовании трех городов Чечни
    Банк России снизил ключевую ставку
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    4 комментария
    6 июня 2025, 15:14 • Новости дня

    Запад обвинил Германию в угрозе мировой войны

    Tекст: Евгения Караваева

    Планы Берлина по передаче Украине ракет Taurus вызвали резкую критику на Западе из-за риска эскалации конфликта с Россией.

    Немецкая поддержка Украины может быть воспринята как прямое участие в конфликте с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на французского обозревателя Патриса Браво.

    По словам Браво, «поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. Это может спровоцировать новую мировую войну».

    Он также отметил, что в случае поставок вооружения Москва будет руководствоваться принципом самообороны и действовать в соответствии с Уставом ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом оказался «в одной лодке» с Владимиром Зеленским, когда президент США намекнул на нацистские наклонности Мерца, который пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


    Коментарии (6)
    6 июня 2025, 00:19 • Новости дня
    Трамп объяснил «сумасшествие» Маска

    Трамп: Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума

    Трамп объяснил «сумасшествие» Маска
    @ Francis Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил, что происходит с предпринимателем Илоном Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили.

    «Илон был на грани, я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые никому не были нужны (он несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать), и он просто сошел с ума!» – написал Трамп.

    Кроме того, американский президент нашел способ пополнить и удержать в бюджете страны немалые суммы, прекратив государственное финансирование и субсидии компаниям Маска. На это предприниматель заявил, что выводит из эксплуатации Dragon SpaceX.

    Напомним, что несколько дней назад портал Axios сообщал, что американский миллиардер Маск и президент Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска.

    После этого Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа, призвав  «убить билль» и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском, который вскоре заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.

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    6 июня 2025, 11:00 • Видео
    За что Трамп ненавидит Зеленского

    Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    5 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о ситуации на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году, передает ТАСС.

    «Это был неприятный день для вас», – подчеркнул Трамп в ответ на высказывание канцлера ФРГ, имея в виду высадку союзников в Нормандии. Мерц подчеркнул, что операция в Нормандии стала освобождением Германии от нацистов.

    В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Мерц отметил, что Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине, а также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения войны.

    Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Мерц назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины».

    Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. С начала конфликта на Украине ФРГ предоставила разную помощь Киеву на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности.

    В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

    Коментарии (25)
    5 июня 2025, 19:25 • Новости дня
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками, заявила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

    «В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», – сказала Жаданова, передает ТАСС.

    «Они [ВСУ] устраивали расправы над целыми семьями. Сначала убили мужчину, а потом, когда его супруга пыталась собрать останки, ей не позволяли покидать помещение, строго следили за каждым шагом», – сообщила Жаданова. По ее словам, женщина все же сумела собрать останки мужа, положила их в тачку и отвезла в сарай. «Через два дня её убил FPV-дрон», — добавила она.

    Также, по словам главы сельсовета, те, кому удалось выбраться из захваченных территорий живыми, рассказывали, что мирные жители регулярно становились мишенями для беспилотников. «В этих деревнях оставались в основном пожилые, которые отказывались уезжать и говорили, что не бросят свои дома», — подчеркнула Жаданова.

    Село попало под оккупацию украинских войск в первые дни вторжения, там к тому моменту проживали 92 человека. Сейчас 24 человека числятся пропавшими без вести.

    Ранее МИД России сообщал о массовых убийствах жителей Русского Поречного украинскими боевиками.

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    6 июня 2025, 12:31 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
    Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны.

    Целями удара стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных БПЛА, склады с вооружением и военной техникой ВСУ, а также центры подготовки летного состава, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге все назначенные объекты поражены, отчитались в оборонном ведомстве.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали предыдущих массированных ударов по военным целям на Украине.

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    6 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Украина намерена усилить диверсионную войну против России

    WP: Украина расширит диверсионную войну против России и ее союзников

    Украина намерена усилить диверсионную войну против России
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России, сообщает The Washington Post.

    Украинская СБУ и ГУР усилили тайные операции против российских объектов и союзников, передает The Washington Post.

    Источники издания сообщили, что Украина готовит новые сложные операции, а разведслужбы используют восточноевропейские столицы как базы для проведения операций. СБУ и ГУР также активно вмешиваются в поставки оружия союзникам России, включая подрыв операций в Африке и противодействие снабжению через Южную Африку.

    По словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), украинская разведка стремится снижать военный потенциал России в разных регионах, в том числе за пределами Европы.

    Издание пишет, что новым театром подрывной борьбы могут стать страны, граничащие с Украиной, что может привести к расширению конфликта за пределы фронта.

    Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Президент России Владимир Путин отметил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и Курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению. Он также подчеркнул, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

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    6 июня 2025, 02:16 • Новости дня
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказался «в одной лодке» с главой киевского режима Владимиром Зеленским, когда американский лидер намекнул на его нацистские наклонности, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал Медведев в соцсети X.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    До этого Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка Taurus не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

    Коментарии (6)
    6 июня 2025, 00:08 • Новости дня
    Маск объявил о выводе из эксплуатации Dragon SpaceX в ответ на слова Трампа

    Маск заявил о выводе из эксплуатации корабля Dragon после слов Трампа

    Маск объявил о выводе из эксплуатации Dragon SpaceX в ответ на слова Трампа
    @ Francis Chung/Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Компания Илона Маска SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon после заявлений президента США Дональда Трампа об отмене субсидий в качестве шага по экономии средств в бюджете страны.

    «В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», – написал Маск в соцсети Х.

    Он не уточнял, как скоро это начнется. Ранее SpaceX использовала корабль Dragon для доставки грузов и экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

    Напомним, Дональд Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Илоном Маском после критики последним законопроекта о госрасходах.

    Маск сообщил, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности американского правительства. Он также призвал не допустить принятия законопроекта о сокращении федеральных расходов, считая, что это увеличит дефицит бюджета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям предпринимателя Илона Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

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    5 июня 2025, 23:11 • Новости дня
    Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна

    Маск заявил, что Трамп есть в документах по делу Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют, потому что в нем фигурирует Дональд Трамп, заявил бизнесмен Илон Маск.

    Американский предприниматель Илон Маск сообщил о том, что бывший президент США Дональд Трамп упоминается в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС.

    Маск отметил, что именно из-за этого материалы по делу не были опубликованы, и в своем заявлении пожелал Трампу «хорошего дня».

    Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По данным прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год он заманивал в свой дом десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В окружении финансиста находились как действующие, так и бывшие главы государств, крупные предприниматели и звезды шоу-бизнеса из разных стран.

    Преследование Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме 10 августа 2019 года.

    Ранее между Маском и Трампом произошел публичный конфликт по поводу законопроекта о федеральных расходах, который Маск назвал «отвратительной мерзостью» и предложил отменить.

    В ответ Трамп выразил разочарование Маском, подчеркнув, что сделал для него многое.

    Маск заявил, что поддержка с его стороны помогла Трампу стать президентом и дала республиканцам большинство в обеих палатах Конгресса.

    Дональд Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Илона Маска ради экономии бюджета.

    Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском после его критики законопроекта о государственных расходах.

    Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа в период своей работы над повышением эффективности американского правительства.

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    5 июня 2025, 21:38 • Новости дня
    Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой

    Мерц назвал газопровод «Северный поток – 2» ошибочным проектом

    Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь подверг критике решение прежних властей страны о строительстве газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома он заявил: «Это была ошибка».

    Мерц подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом. Подробности обсуждения данной темы между лидерами двух стран не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил решимость приложить максимум усилий для препятствия запуску российского газопровода «Северный поток – 2».

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    6 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц в ходе переговоров с Дональдом Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал. А канцлер ФРГ между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Берлина и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться Дональду Трампу, обласкать его, склонить на сторону руководства ЕС в вопросе украинского кризиса. Поэтому он не провоцировал собеседника на встрече, а лишь кивал головой, благодарил США за спасение Германии от нацизма», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Канцлер ФРГ также пытался «подготовить благоприятную почву для саммита НАТО, где Запад должен теоретически сплотить ряды против России». По мнению эксперта, с этим политик справился наполовину. «Трамп ему не подыгрывал, но и не ругал, не ставил на место. А Мерц между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Германии и США», – уточнил спикер.

    Слова американского президента про Нормандию не обидят Берлин. «Немцы принимают любую оплеуху от американцев и израильтян в том, что касается гитлеровского прошлого», – пояснил Рар. Он указал и на затронутый канцлером ФРГ и президентом США вопрос «Северных потоков». «Если раньше в Вашингтоне говорили, что газопровод – ошибка, и его надо остановить, а Германия защищала проект, то теперь они поменялись местами», – детализировал политолог.

    В четверг Фридрих Мерц совершил свой первый после назначения на пост канцлера ФРГ визит в США, где провел переговоры с Дональдом Трампом. По оценкам The New York Times, встреча в Овальном кабинете прошла для немецкого политика лучше, чем ожидали его советники.

    Как отмечает издание, «не было никаких срывов, которые характерны для некоторых других встреч президента Соединенных Штатов с иностранными лидерами». Трамп и Мерц обменивались комплиментами, указывает NYT. Подобная атмосфера установилась, вероятно, потому, что последний говорил относительно немного.

    Во время встречи канцлер ФРГ подарил главе Белого дома свидетельство о рождении его деда в золотой рамке. Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. В возрасте 16 лет переехал в США. Сам Мерц на своей странице в соцсети пояснил, что документ с переводом на английский язык оформили в МИД Германии.

    Немецкий политик заявил американскому лидеру, что приехал, чтобы найти «выход и инструменты» для окончания конфликта на Украине. «Завтра, 6 июня – годовщина D-Day (высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году)», – напомнил Мерц. «Это был не самый приятный день для вас?» – спросил Трамп своего собеседника в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость.

    Канцлер Германии быстро среагировал на реплику, подчеркнув позитивное значение даты: «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры». По его мнению, Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения боевых действий.

    Мерц заявил, что Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Канцлер назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины». Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Глава Белого дома отметил, что американскому генералу Дугласу Макартуру, который командовал войсками союзников на Тихом океане во время Второй мировой войны, не понравилось бы, что Германия сейчас наращивает траты на вооружения.

    Он уточнил: Макартур говорил, «что никогда не позволит Германии перевооружиться». Теперь же, по мнению Трампа, это «хорошо». «Но, знаешь, настанет момент, когда я скажу: «Пожалуйста, не вооружайся больше, если не хочешь», – добавил президент США.

    Стороны также затронули вопрос «Северных потоков». Трамп заявил, что это он «прикончил» газопровод. Он также признался, что в первую каденцию не раз убеждал на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от закупок российского газа. Политик говорил ей, что США выделяют значительные средства на обеспечение безопасности Европы, в то время как Германия ежемесячно перечисляет миллиарды долларов Москве за энергоносители.

    Мерц в свою очередь заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией. Он подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом.

    Прошедшие переговоры прокомментировал Дмитрий Медведев. «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал зампред Совбеза России.

    Коментарии (5)
    5 июня 2025, 23:53 • Новости дня
    США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда

    Госдепартамент США наложил санкции на четырех судей МУС за злоупотребления

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), сославшись на политизацию деятельности организации и злоупотребление полномочиями.

    «Соединенные Штаты вводят санкции против четырех человек, которые в настоящее время являются судьями Международного уголовного суда (МУС). Мы не относимся к этому шагу легкомысленно. Это отражает серьезность угрозы, с которой мы сталкиваемся из-за политизации МУС и злоупотребления властью», – говорится в заявлении Госдепартамента.

    Под санкции США попали Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделение суда, а также Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения МУС.

    «Эти лица непосредственно участвовали в усилиях Международного уголовного суда (МУС) по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Соединенных Штатов или Израиля без согласия Соединенных Штатов или Израиля. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль не являются участниками Римского статута», сказано в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, – опубликованном на сайте Госдепа.

    Рубио уточняет, что Соединенные Штаты предпримут любые действия, которые сочтут необходимыми для защиты суверенитета США, Израиля и любого другого союзника Америки от незаконных действий МУС.

    Коментарии (6)
    6 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.

    После почти трехлетнего перерыва российские музыканты, оказавшиеся в европейских «черных списках» после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на сцены ЕС, сообщает Politico.

    Известный дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках серии Ibercamera, несмотря на санкции Украины и призывы ЕС исключить артистов, поддерживающих власти России.

    Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева, а финансирование программы не связано с европейскими фондами. Еврокомиссия, в свою очередь, инициировала проверку финансирования, чтобы исключить использование средств ЕС на мероприятия с участием пророссийских артистов.

    Певица Анна Нетребко, ранее также подвергшаяся бойкоту ведущих театров Европы и США, после перерыва уже провела концерты в США и готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе.

    Против ее возвращения выступили представители Украины, однако билеты на выступления в Братиславе были полностью распроданы.

    Министр культуры Украины призвал театры Европы не приглашать российских артистов, указывая на «риск реинтеграции российской культуры» в условиях продолжающейся спецоперации. Украинские артисты настаивают, что бойкот российских исполнителей является для них не вопросом культуры, а вопросом национальной безопасности.

    Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих.

    Несколько десятков человек ранее устроили акцию протеста перед ее выступлением в Словацком национальном театре.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза.

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    6 июня 2025, 11:30 • Новости дня
    Американист: Маск сделал ставку на президентство Вэнса

    Американист Дудаков: Трамп и Маск быстро уладят конфликт

    Американист: Маск сделал ставку на президентство Вэнса
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ссора с Дональдом Трампом навредила Илону Маску: акции компании Tesla упали. Поэтому предприниматель начал несколько «сдавать назад». Сторонам удастся купировать нынешний конфликт, но ситуация этим не ограничится, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку.

    «Между Дональдом Трампом и Илоном Маском впервые возник настолько серьезный конфликт. Особенно отличился в ходе ссоры последний: он сначала в сердцах обвинил бывшего начальника в том, что тот связан с «делом Эпштейна», а затем и вовсе поддержал идею об импичменте», – напомнил американист Малек Дудаков. Впрочем, по его оценкам, до отстранения Трампа от должности президента дело все же не дойдет.

    Риторику предпринимателя он объясняет недовольством. «Маск обижен тем, что все его инициативы и реформы не были включены в «Один большой прекрасный билль», который сейчас утверждается Конгрессом. В последний момент он, видимо, пытался повлиять на законотворческий процесс, но безрезультатно», – уточнил собеседник.

    Между тем своей критикой бизнесмен спровоцировал Трампа. «Посмотрим, как долго продлится этот конфликт. Примечательно, что уже сейчас Маск начал «сдавать назад», а сотрудники Белого дома предлагают провести переговоры между миллиардером и президентом США. Я допускаю, что ситуацию удастся довольно скоро разрешить», – полагает Дудаков.

    К тому же продолжение ссоры вредит бизнесмену. «Маск несет определенные потери. Акции компании Tesla довольно сильно упали на фоне его перепалки с Трампом», – напомнил политолог. По его мнению, предприниматель попытается представить себя более последовательным сторонником доктрины MAGA (Make America Great Again – сделаем Америку снова великой), чем сам президент.

    «В дальнейшем Маск будет чаще критиковать главу Белого дома, тем более что он теперь не работает в его администрации», – прогнозирует собеседник. Эксперт также указал на тесную связь бизнесмена с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. «Не исключено, что миллиардер сосредоточится на продвижении следующей идеи: при Трампе не удалось добиться перестройки американской системы, поэтому ставку на выборах в 2028 году нужно делать на Вэнса», – заключил Дудаков.

    В четверг Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку. Спор начался с комментария президента США журналистам в Белом доме, а затем перешел в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и Truth Social. Поводом для ссоры стал One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») о налоговых послаблениях.

    Ранее Макс назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер считает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

    «Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – прокомментировал выпад Маска Трамп. Это заявление американский лидер сделал во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    После этого обмен взаимными нападками продолжился в соцсетях. Американский предприниматель написал в X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Тот в Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Президент США также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджет.

    В ответ Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

    Трамп парировал, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».

    Предприниматель сообщил, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Через несколько часов он, правда, передумал это делать.

    Маск сделал репост сообщения, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на Маска. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, а заменить его должен вице-президент Джей Ди Вэнс. «Да!», – поддержал бизнесмен сообщение. Он также допустил, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.

    В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска. Он призвал выдворить предпринимателя из США. «Они должны инициировать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем», – сказал Бэннон.

    После перепалки Трампа и Маска акции Tesla упали на 14%. По оценкам Bloomberg, состояние Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за обвала котировок производителя электрокаров. Ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты бизнесмена, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов.

    «В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня (акции) Tesla рухнули на 14%. 150 млрд долларов исчезли. 30 млрд долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность. Завтра?» – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Между тем советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском на пятницу, чтобы «заключить мир», сообщает Politico. В другом материале газета отмечает, что демократы задумались о налаживании отношений с миллиардером. «Я верю в искупление, и он говорит правду о законопроекте», – сказал конгрессмен Ричи Торрес. Как отмечает Politico, демократы многое бы выиграли, даже не переманив Маска на свою сторону, а добившись его нейтралитета.

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    6 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Подполье заявило о поражении объектов ПВО Киева
    Подполье заявило о поражении объектов ПВО Киева
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Силы и объекты противовоздушной обороны были поражены ударами в ряде областей Украины, а также система ПВО в районе Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его данным, удары были нанесены в ночь на пятницу и затронули силы ПВО в Сумской области, а также объекты ПВО в пригородах Львова, Винницы, Днепропетровска и в городе Светловодск Кировоградской области.

    Лебедев сообщил, что «серия ударов» пришлась по Киеву и его пригородам, были поражены узлы связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для реактивных систем залпового огня, а также система ПВО. Кроме того, в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях, по его словам, были поражены склады боеприпасов, а в Сумской области – склады горюче-смазочных материалов и техники ВСУ.

    Также, по данным Лебедева, удары были нанесены по пунктам временной дислокации с иностранными наемниками в Харьковской и Тернопольской областях. В Житомирской области пострадали военные объекты и тренировочный лагерь ВСУ. По словам координатора подполья, в Харькове было зафиксировано четыре удара, а в Тернопольской области сообщается о поражении склада техники и штаба противника с присутствием иностранных военных.

    Удары по позициям ВСУ были нанесены на подконтрольной Киеву части Запорожской области, в ДНР, а также в Сумской области. В Черниговской области зафиксировано поражение резервов противника и пункта в бывшем месте сбора резервистов. В Броварах, как отмечается, удар пришелся по пункту сбора ВСУ, прошедших подготовку в Европе, а в пригороде Хмельницкого – по лагерю добровольческого подразделения.

    Волынская область также подверглась атакам: Лебедев отметил удары по военным объектам, включая военную часть в Луцке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 2 тыс. квартир на левом берегу Киева остались без электричества.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что в результате ночного удара в Одесской области поражено подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников.

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