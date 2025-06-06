К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?8 комментариев
Обвинявшийся в нападении на полицейского американец сбежал из России
Гражданин США Джозеф Татер выписался из психиатрической больницы в Москве и покинул Россию, его местонахождение неизвестно.
Гражданин США Джозеф Татер, освобожденный Мещанским судом Москвы от уголовной ответственности и направленный на принудительное лечение, выписался из московской психиатрической клинической больницы, передает ТАСС.
Как пояснили в медицинских кругах, «оснований держать его в клинике не было, поэтому его выписали на амбулаторное лечение». По информации правоохранительных органов, Татер каким-то образом покинул медицинское учреждение и выехал за пределы России. Его местонахождение неизвестно.
Напомним, ранее суд принял решение освободить Татера от уголовной ответственности за нападение на столичного полицейского и направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу имени Алексеева.