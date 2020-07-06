В Центризбиркоме заявили о давлении из-за рубежа во время голосования по поправкам

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Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам

Boeing прекращает выпуск своего легендарного двухпалубного самолета Boeing 747Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сразу два крупнейших пассажирских лайнера – Boeing 747 и Airbus 380 – уходят в историю. Этих гигантов подкосил не только коронакризис, но и ряд общих тенденций в развитии пассажирских авиаперевозок. Что касается коронавируса, то он как раз дает неожиданный шанс российской авиационной промышленности, в том числе ее новейшим проектам. Подробности...
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Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войнуФото: denis-pushilin.ru
Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
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Русская деревня избавилась от повального пьянства

Подобные сцены в российских деревнях можно увидеть теперь все режеФото: Виктор Драчев/ТАСС
Вечная, казалось бы, проблема русского села – беспробудное употребление алкоголя – уходит в прошлое. И хотя некоторые фермеры все еще жалуются на запои трактористов и механизаторов, наблюдения и статистика говорят о резком уменьшении потребления алкоголя в деревне. Почему такое произошло и как на это повлияли крупные агрохолдинги? Подробности...
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Спецслужбы США провели против России циничную операцию

100 тысяч долларов за убийство американского военнослужащего для таких людей, как талибы – слишком многоФото: REUTERS
Американские разведслужбы продолжают крайне противоречиво отзываться об очередном скандале, затрагивающем Россию – обвинений в «сговоре» Москвы с талибами. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что информационный вброс очень похож на ряд других подобных операций, которые уже предпринимались против России. Как и кем готовилась эта провокация? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Сломайте гитаристу пальцы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нам что нужно? Чтобы Ефремов был наказан. И наказан сурово. Даже жестоко. Показательно. Чтобы ему было больно, чтобы он страдал и искупил свой грех этим страданием. Но отвечает ли этим условиям срок в тюрьме? Подробности...

Зачем японцы напали на Перл-Харбор

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 5 июля 1940 года, американцы в очередной раз стукнули кулаком по столу, заблокировав японский импорт в свою страну. А вся цепочка событий привела Японию к большой войне и выжженным городам. Как же японцы до такого докатились? Подробности...
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США платили за убийства советских военнослужащих

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали фактически на деньги Соединенных Штатов Америки. Подробности...
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    Какие страны заявили об отказе от российского газа

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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
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              В Центризбиркоме заявили о давлении из-за рубежа во время голосования по поправкам

              6 июля 2020, 18:28

              Текст: Елизавета Булкина

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              Общероссийское голосование по закону о поправках к Конституции проходило в условиях беспрецедентного давления из-за рубежа, заявил член Центризбиркома Александр Клюкин на заседании временной комиссии СовФеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

              «В этом голосовании приняло участие на 25 млн человек больше, чем в 1993 году. Но я хочу сказать об отличии, которое очень характерно для нынешнего голосования в нашей стране. Оно связано с беспрецедентным, абсолютно колоссальным давлением при подготовке, при проведении, при подсчете зарубежья, которое говорит о том, что мы неправильно что-то сделали», – передает его слова ТАСС.

              По его словам, в ходе голосования зарубежные СМИ и соцсети были «заполнены разоблачениями в кавычках и враньем». «Даже и не скрывают, что ставилась задача провоцировать членов комиссий, полицию, вызывать на избирательных участках хоть какие-то осложнения, из-за которых потом можно будет раздуть беспорядки и нарушения прав. Понятно, почему итоги голосования с 25 июня по 1 июля в России вызывают столь неадекватную реакцию за рубежом. Надеялись на недовольство, вызванное экономическими проблемами, коронавирусными ограничениями, наверное», – отметил член ЦИК.

              Он подчеркнул, что в ходе голосования «российский народ фактически проголосовал за вотум полного доверия к президенту РФ Владимиру Путину». «Надеялись, что на криках о нарушениях и фальсификациях можно будет поставить под сомнение итог голосования. Но избирательная система России в целом сработала уверено и четко, обеспечив чистое, прозрачное голосование, еще и в условиях пандемии», – заключил Клюкин.

              По словам замглавы МВД России Игоря Зубова, ведомство зафиксировало несколько попыток внешнего воздействия на волеизъявление россиян.

              «Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявления россиян путем фейковой информации», – сказал он.

              Он отметил, что фейковая информация распространялась с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, которые были зарегистрированы за рубежом. «Мы получали такую информацию сами, по своим источникам», – сказал Зубов, отметив, что вся информация о подобных фактах направлялась в территориальные органы для проверки, подавляющее большинство их не подтвердилось. «В настоящее время проводится их правовая оценка», – добавил Зубов.

              По его словам, несмотря на то, что эта информация носила фейковый характер, она активно использовалась, тиражировалась и, вероятно, будет использоваться в попытках очернить голосование.

              «Было выявлено и пресечено 209 административных правонарушений, так или иначе связанных с проведением голосования. На всю огромную страну это не очень много. О каких нарушениях идет речь – это умышленное уничтожение или повреждение агитационных материалов, незаконные выдача и получение бюллетеня для голосования, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», – добавил Зубов.

              По его словам, всего за время голосования прошло 540 публичных мероприятий, в том числе одиночные пикеты. «Прошло 540 публичных мероприятий, включая одиночные пикеты. Всего лишь один был с нарушением установленного порядка», сказал Зубов. «Наши сотрудники действовали предельно корректно. Было дано указание – вмешиваться только в случае, когда имели место грубые нарушения», – уточнил он.

              По словам замглавы МВД, «были и провокации всевозможные, ненадлежащее поведение, и наши сотрудники не всегда были на высоте, то есть были единичные конфликтные ситуации, но по всем проводится проверка в установленном порядке и будет принято процессуальное решение».

              Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климо заявил, что СФ оценит попытки вмешательства в процесс голосования по Конституции, этим займется временная комиссия верхней палаты парламента.


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