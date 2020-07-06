«Талибан» отреагировал на американские обвинения в «сговоре» с Россией

Афганское радикальное движение «Талибан» ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил официальный представитель политического офиса «Талибан» в Катаре Сухель Шахин.

«Мы продолжаем собственное расследование по следам появившейся в СМИ информации. Эти обвинения – неправда, они не имеют под собой никаких оснований и запущены разведывательным агентством в Кабуле, чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его, а также формирование нового правительства», – передает РИА «Новости» слова Шахин.

По его словам, правительство в Кабуле хочет сохранить власть в своих руках, поэтому запускает такие слухи, способные создать волну внутри США и отсрочить мирный процесс, который приближает его отстранение от власти.

Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Кремле назвали ложью статью о «сговоре».

ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки сочли эти данные информацией «средней надежности». В документе подчеркивается, что эти сведения не могут напрямую подтверждать состоятельность утверждений о приписываемых Москве действиях.