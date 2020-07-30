Эксперт: Перевалку угля в Ванинском порту надо или прекратить, или вести современным способом

Взгляд
30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

Президент Соединенных Штатов играет в военные игры с Европой CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

  • Категорически нет
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    Эксперт: Перевалку угля в Ванинском порту надо или прекратить, или вести современным способом

    30 июля 2020, 23:30

    Текст: Андрей Самохин

    В Ванинском порту пора внедрять технологии, которые избавят хабаровчан от пыли, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Безбородов. Так он прокомментировал оправдания администрации порта в ответ на критику со стороны врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, назвавшего используемые в гавани технологии дедовскими.

    «Надо или закрыть все это безобразие, или инвестировать новые средства и создать нормальное современное производство. Понятно, что мы не сможем быстро построить огромный современный порт международного уровня, который будет переваливать, условно, миллиард тонн угля в год. Но создать человеческие условия для работников и местных жителей на те деньги, которые вы зарабатываете, извольте», – заявил генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. 

    Напомним, разногласия между администрацией порта и новым главой региона возникли в ходе рабочей поездки врио губернатора в Ванинский район. Там Дегтярев высказал претензии к технологиям, которые используются в Ванинском порту: «Если технологии устаревшие – будем заставлять собственников их усовершенствовать. Не липу, которую мне показали в порту Ванино. Современные технологии есть, будем заставлять». В рамках той же поездки глава края осмотрел и более современный специализированный угольный порт в бухте Мучке, отметив, что этот порт гораздо экологичнее – «не пылит» – и при этом угля гораздо больше переваливает. 

    В четверг администрация Ванинского порта Хабаровска выступила с ответным заявлением. Она назвала высказывания Дегтярева «неуважительным по отношению к тем, кто работает в порту Ванино», сообщают «Ведомости».

    «Это все убогость и жадность, – комментирует Безбородов ответ администрации Ванинского порта Дегтяреву. – Все неспециализированные терминалы, которые переваливают уголь открытым способом, даже при соблюдении всех экологических операций – как показушных, так и вполне очевидных, – не в состоянии обеспечить защиту окрестного населения от пыли».

    К сожалению, таков принцип многих наших предпринимателей, сетует эксперт: «Экология – в последнюю очередь, здоровье работников и местных жителей – по остаточному принципу. Когда деловых людей за это критикуют и им необходимо защитить свой бизнес, они прикрываются необходимостью сохранить рабочие места».

    «Но все, кто объективно смотрит на отрасль, прекрасно понимает, что доход владельцев, получаемый от рабочей силы в том же Ванино на открытом угольном терминале, ни в коей мере не перекрывает тех последующих расходов, которые будет потом нести как Российская Федерация, так и краевой бюджет. Это будут расходы на создание больничных коек, на содержание туберкулезных и прочих стационаров, на ранний выход на пенсию этих самых портовых рабочих, на взрослых и детей, которые будут страдать от легочных заболеваний», – предупредил Безбородов.

    Стоит отметить, что  в соцсетях и прессе края о проблемах с экологией в порту Ванино сообщается уже давно. Так, ИА «Хабаровский край сегодня» писал ранее о пылящих установках для перегрузки угля, публикуя соответствующую видеозапись. Бывший губернатор края Сергей Фургал не исключал введения в Ванине режима ЧС.

    Аналогичная проблема существует и в других портах Дальнего Востока. Так, на «прямой линии» президента России 2017 года жаловались и жители Находки. Сам же глава государства еще в 2012 году говорил о необходимости строительства специализированных угольных портов, напоминает «Российская газета».

    Ранее Дегтярев в интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову охарактеризовал состояние экономики Хабаровского края и назвал причину низкой доходности региона, несмотря на его высокий потенциал: «Есть очень много предпринимателей, которые работают в тени. Связанных, в том числе, и с иностранными компаниями, с Китаем, например». При этом сам Дегтярев считает свою независимость от местных элит большим преимуществом, передает «Интерфакс».


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