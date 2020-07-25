Суд в США отказался запретить «федералам» задерживать протестующих в Портленде

Федеральный окружной суд штата Орегон отказался запретить сотрудникам федеральных силовых ведомств США осуществлять задержания протестующих в Портленде, сообщило Associated Press.

Исковая жалоба в суд была подана генеральным прокурором штата Орегон Эллен Розенблум, которая настаивала на вынесении временного запрета на применение в городе федеральных сил, объясняя это тем, что в результате их действий могут пострадать люди, передает ТАСС.

Судья Майкл Мосман отказался дать ход делу на основании того, что истцы в данном случае не обладают достаточными полномочиями для того, чтобы обращаться в суд от лица жителей штата. Судья указал, что прокуратура не может представлять интересы граждан, так как опасения возможных последствий задержаний в будущем не являются достаточным основанием для введения запрета на применение в городе сил федеральных ведомств.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в о готовности направить в американские города для борьбы с разгулом преступности до 75 тыс. сотрудников федеральных правоохранительных органов. «Но, как вы знаете, мы должны быть приглашены», – отметил глава Белого дома.

В четверг Трамп объявил о резком увеличении сотрудников федеральных правоохранительных органов в американских городах для борьбы с разгулом преступности. В частности, власти США решили направить федеральные силы в Сиэтл, центр которого ранее оказался захвачен активистами, объявленными Трампом «внутренними террористами».

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во многих районах США начались массовые протесты. Лидер темнокожих протестующих пригрозил «сжечь» США, если власти Соединенных Штатов откажутся выполнять их требования.

На фоне вспыхнувших беспорядков в американских городах президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.

Позже стало известно, что губернатор штата Нью-Йорк убедил Трампа не вводить в город федеральные силы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и новой волне протестов в США на фоне решения Трампа ввести подразделения федеральных сил в бунтующие города.

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