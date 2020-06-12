Демократы провоцируют Трампа на применение силы в Сиэтле

Взгляд
12 июня, пятница  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
Разделы

Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
Перейти а раздел…

Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
Перейти а раздел…

Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
Перейти а раздел…

Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Это жест пассивной агрессии в несколько ходов. И адресован он вообще не чёрным, которым моют ноги – а всем остальным, которые это смотрят и наливаются праведным гневом со страшной силой. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Хомячководам граждане не нужны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас неважно, выступаете ли вы за поправки в Конституцию или являетесь их противниками. Все граждане России обязаны прийти на участки и выразить свое мнение в бюллетенях. Те, кто останутся дома, вполне могут считать себя хомячками. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

Максим Соколов, публицист
Даже среди оппозиционеров, в принципе считающих, что Крым не наш, наблюдаются разногласия. Что и понятно. Явить полную солидарность с Украиной в этом вопросе – значит загнать себя в полную и окончательную маргиналию. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
    Перейти а раздел…

    Расизм в голливудских фильмах

    Хозяин Грузии стал агентом Путина

    Определился главный соперник Лукашенко

      Перейти а раздел…

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...

      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
      Подробности...

      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

          Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?
          • Решение правильное

          • Решение поспешное

          • Решение запоздалое

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Зеленский захотел обсудить «вопрос» Крыма
              Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в КонституциюПутин вручил золотые звезды Героям ТрудаЖена Зеленского заболела коронавирусомШарий рассказал о российском гражданстве украинского журналиста Казарина
              Кириенко отметил вклад участников акции «Мы вместе» в борьбу с коронавирусомТрамп пригрозил властям Сиэтла взятием города под контрольСтало известно, сколько американских солдат останется в ГерманииХасбулатов рассказал, как пьяный Грачев поделил Черноморский флот
              Голикова поздравила волонтеров с Днем РоссииЕфремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТПNike объявила праздничным днем дату отмены рабства в США«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing

              потенциальные цели


              Под угрозой санкций США против «Северного потока – 2» оказались госслужбы Германии

              «Был кормилец»


              Литвинова объяснила визит в квартиру Ефремова

              конец пандемии


              Вирусолог назвал сроки завершения первой волны коронавируса

              Видео

              рынок газа


              США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

              75-летие Победы


              Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

              «борьба с расизмом»


              Черные свергли белых с постамента за дело

              неприемлемые переговорщики


              Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

              прививка от трагедии


              Алексей Алешковский: Общественное безумие на ровном месте не возникает

              коллективная ответственность


              Елена Кондратьева: Гражданин поэт намотал народ на колеса

              убийство Джорджа Флойда


              Дмитрий Дробницкий: Беспорядки в США не остановятся

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?

              Демократы провоцируют Трампа на применение силы в Сиэтле

              Сегодняшних событий в США активисты «Антифы» ждали многие годы   12 июня 2020, 19:00
              Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов,
              Дарья Дюко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Центр Сиэтла оказался под контролем активистов «Антифы», включая здание мэрии и полиции. Захват прошел бескровно – под напором толпы полиция просто отступила. В этих кварталах объявлена «Народная республика Капитолия». Трамп уже объявил бунтовщиков «внутренними террористами» и пригрозил, что сам восстановит контроль над Сиэтлом. Но именно этого от него и ждут его главные главные враги - демократы.

              В Сиэтле манифестации против полицейского произвола и в память об убитом  Джордже Флойде приобрели неожиданный оборот. В четверг  демонстранты захватили весь центр города, в частности взяв под контроль Восточный участок полиции города, над которым теперь висит табличка: «Народный департамент Сиэтла». Причем его  взяли без боя. Как сообщило CNN, полицейские просто закрыли свой участок и ушли. О судьбе оружия, которое должно храниться в участке, не сообщается.

              После этого бунтовщики захватили мэрию. И также бескровно, более того, при поддержке члена горсовета Кшамы Савант, эмигрантки из Индии, и активистки троцкистской организации «Социалистическая альтернатива». Захваченные здания и прилегающие улицы манифестанты объявили Автономной свободной зоной Капитолийского холма (CHAZ).

              CHAZ опубликовал свои, весьма радикальные требования: ликвидировать департамент полиции Сиэтла, пересмотреть уголовные дела всех представителей расовых меньшинств, которые сидят за насильственные преступления, прекратить финансирование любой полиции. Кроме того, CHAZ требует отставки градоначальницы Сиэтла, демократки Дженни Дюркан.

              Реакция федерального центра на бунт пока в основном выражается в гневных твитах Дональда Трампа. «Внутренние террористы захватили Сиэтл», написал президент, и призвал остановить «этих безобразных анархистов». Вину за произошедшее президент возложил на демократов из мэрии, которые по версии Трампа, сами – радикальные леваки. В ответ мэр Дюркан посоветовала главе государства «вернуться в бункер», намекая на поведение Трампа во время беспорядков у Белого дома. Президент, в свою очередь, пригрозил, что сам восстановит контроль над Сиэтлом, если этого не сделает мэр города Дженни Деркан и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

              В некоторых российских изданиях CHAZ окрестили «народной республикой Капитолия». У американской прессы свои ассоциации: тихоокеанский мегаполис Сиэтл – самый крупный город штата Вашингтон, «тезки» столицы. В столичном Вашингтоне Капитолий – здание Конгресса, но Капитолийский холм в Сиэтле, ставший очагом бунта – это богемный квартал, вотчина ЛГБТ-сообщества.

              Всего под контролем протестующих оказалось шесть городских кварталов. Вокруг «автономной зоны» установлены пластиковые барьеры и баррикады, внутри разбит палаточный лагерь. Как рассказал газете ВЗГЛЯД профессор политологии Университета штата Теннеси Андрей Коробков:

              «Туда допускают только три городские службы: пожарных, парковую службу, которая отвечает за благоустройство, людей из транспортного департамента. Но не полицию».

              Вся захваченная территория испещрена надписями «Народная собственность» и «Автономная зона Капитолийского холма». Пока одни сторонники CHAZ скандируют лозунги и раздают интервью, другие отсыпаются в палатках или едят, сообщают журналисты. Еда раздается бесплатно. Расовый состав протестующих весьма пестрый: негры, белые, латиноамериканцы. В республике есть и первые табу: разрешена только вегетарианская пища, запрещено курить. По всей видимости, это связано с тем, что ядро протестующих составили фанаты субкультуры Straight Edge, которые отказываются от мяса, алкоголя и табака. В свою очередь, многие «стрейтэджеры» одновременно относят себя к «Антифа». 

              Напомним, после начала массовых беспорядков Трамп уже пообещал объявить антифашистское движение радикальных левых «Антифа»  террористической организацией. Но, как поясняла газета ВЗГЛЯД, исполнить угрозу будет трудно: «Антифа» – не пирамидальная организация, а хаотичное сообщество анархистов и других ультралевых.  

              «В этом нет ничего агрессивного, насильственного или чего-то подобного», – рассказал о происходящем в CHAZ изданию KOMONEWS протестующий по прозвищу Рукс. Впрочем, другие СМИ сообщают, что за порядком следит местный чернокожий рэпер Раз Симон. Вооруженный АК-47 и пистолетом Симон уже терроризировал горожан, которые отказывались ему подчиняться, утверждают журналисты. На фотографии из репортажа Daily Mail можно увидеть как минимум двоих вооруженных «добровольцев общественной безопасности», патрулирующих захваченные улицы.

              Никкита Оливер<br>(фото: Paul Christian Gordon/Zuma/ТАСС)
              Никкита Оливер
              (фото: Paul Christian Gordon/Zuma/ТАСС)

              Жители захваченных районов всерьез тревожатся по поводу своей безопасности. Помощница начальника департамента полиции Сиэтла Динна Ноллетт сообщила о случаях рэкета: манифестанты вымогали дань у местных бизнесменов, а также требовали от желающих попасть на территорию CHAZ удостоверения личности. Cами «добровольцы общественной безопасности» отрицают эти факты.

              Вождем «захватчиков» называют Никкиту Оливер, местную активистку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»). Она известна тем, что три года назад баллотировалась в мэры Сиэтла от ультралевой Народной партии. Но тогда кресло мэра заняла демократка Дюркан, чьей отставки сейчас требует Оливер. Ее идеология известна Оливер призывает сторонников CHAZ «присоединиться к глобальной борьбе» против «расового капитализма», который «построен на патриархате и превосходстве белых». Эксперты, впрочем, сомневаются, что Оливер вряд ли можно считать вождем бунтовщиков.

              «У восставших нет договороспособных руководящих органов и лидеров. Я бы сравнила подобную революционную администрацию с советами трудящихся в русской революции 1917 года», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог, бывший депутат Госдумы от КПРФ Дарья Митина.

              Ближайший аналог «Автономной зоны Капитолия» – Парижская коммуна, полагает политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, именно на этот ультралевый эксперимент 1871 года, продолжавшийся 72 дня и ориентируются активисты. Как в Парижской коммуне, и во многом во время русской революции, активную роль играют анархисты.

              «Отсюда стремление обойтись без полиции, и по возможности, минимизировать роль государства», – указал Коробков. Впрочем, сравнение с Парижской коммуной пока можно считать натяжкой. Радикалы 1871 года довольно быстро перешли к вооруженному истреблению своих классовых врагов. Анархисты из «автономной зоны» пока ведут себя мирно.

              Вообще «коммунарский» – но более мирный, опыт не чужд многим жителям Западного побережья. С 1960-х Калифорния, и более северные штаты Орегон и Вашингтон уже слыли раем для хиппи, «зеленых» и других гражданских активистов. «В центральных парках Портленда, штат Орегон, и Сиэтла постоянно стояли палаточные лагеря. Этих людей никто не разгонял, и постепенно они набирали силу», – отметил Дудаков.  «В Сиэтле такие коммуны образовывались уже дважды – в 1972 и 2013 годах», – в свою очередь, напомнил профессор Коробков. Но никогда активисты не захватывали столь обширную территорию, которая при этом включала бы в себя мэрию или полицейский участок.

              Пока что городские власти не пытаются вытеснить «коммунаров» с улиц. Городские службы расставили внутри переносные туалеты, продолжают вывозить мусор. Начальник пожарной охраны следит за тем, чтобы аварийные бригады могли попасть в CHAZ. В местной полиции  заверили законопослушную часть граждан: захват не будет вечным. Полицейские даже обещают «реагировать на любые нарушения», правда, непонятно, как это сделать, если патрульные боятся пересекать границы новой квази-республики.

              Эксперты разошлись во мнениях о том, долго ли администрация Трампа будет терпеть сиэтлскую вольницу. «В Белом доме давно принято решение не вмешиваться напрямую в происходящее, особенно в либеральных штатах. Поэтому очевидно: Трамп будет терпеть», – полагает Дудаков. По его мнению, президент США отдаст ситуацию на откуп мэрии, которой руководят демократы – дабы те показали всей Америке свою некомпетентность и слабость.

              Трамп уже пригрозил применить силу, прислать Национальную гвардию, указывает Коробков. Но демократы ведут свою игру, добавил он. «Они как раз надеются, что Трамп будет действовать жестко – это даст им повод начать вторую волну протестов, которая ослабит предвыборные позиции президента», – пояснил эксперт.

              «Я пессимист. Участь сиэтлской «коммуны» будет незавидна – введут национальную гвардию, армию и их просто растопчут», – вздыхает Митина. Но, считает она, если «коммуна» продержится хотя бы неделю, то для протестующих этот эпизод их борьбы будет полезен, поскольку позволит приобрести навыки самоуправления. Она не исключает, что опыт захвата муниципальных органов власти в таком случае распространится и на другие американские города.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............