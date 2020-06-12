Трамп пригрозил властям Сиэтла взятием города под контроль

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что сам восстановит контроль над Сиэтлом, если этого не сделает мэр города Дженни Деркан и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

«Над леворадикальным губернатором Джеем Инсли и мэром Сиэтла насмехаются, [с ними] играют на уровне, которого наша великая страна никогда не видела прежде. Сейчас же верните свой город. Если вы этого не сделаете, [то это] я сделаю. Это не игра. Этих ужасных анархистов необходимо немедленно остановить. Поторопитесь!» – написал Трамп на своей странице в Twitter.

После нескольких дней столкновений у полицейского участка Сиэтла стражи порядка в понедельник уступили, убрав ограждения. После этого демонстранты, которых президент США называет анархистами, зашли в здание и провозгласили расположенный возле него район «автономной зоной Капитолийского холма», где запрещена полиция, а продукты питания бесплатные. Протестующие потребовали сократить финансирование полиции или распустить ее, а также положить конец расизму, передает ТАСС.

В четверг президент США объявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами», раскритиковав действия местных властей в борьбе с беспорядками. В ответ на критику Трампа мэр Сиэтла посоветовала главе Белого дома вернуться в бункер.

Напомним, в среду в США похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в Соединенных Штатах. В связи с этим Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

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