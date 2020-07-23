Губернатор штата Нью-Йорк убедил Трампа не вводить в город федеральные силы

Президент США Дональд Трамп заверил губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, что не будет отправлять федеральные силы в город Нью-Йорк для борьбы с преступностью, сообщил глава администрации штата.

«Президент [США Дональд Трамп] предположил отправить войска в Нью-Йорк – войска, федеральных агентов – я говорил об этом с президентом. Я не думаю, что отправка федеральных войск или федеральных агентов в Нью-Йорк каким-то образом обоснована, и я сказал ему об этом. Там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой ..., поэтому президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать», – приводит слова Куомо РИА «Новости».

Ранее Трамп объявил о резком увеличении сотрудников федеральных правоохранительных органов в американских городах для борьбы с разгулом преступности.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во многих районах США начались массовые протесты. Лидер темнокожих протестующих пригрозил «сжечь» США, если власти Соединенных Штатов откажутся выполнять их требования.

На фоне вспыхнувших беспорядков в американских городах президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и новой волне протестов в США из-за решения Трампа ввести подразделения федеральных сил в бунтующие города.

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