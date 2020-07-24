Турчинов захотел лично штурмовать Крым

Бывший руководитель совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов выразил готовность «штурмовать Крым», если украинский президент Владимир Зеленский примет соответствующее решение.

В интервью изданию «Цензор.нет» Турчинов заявил, что ранее отвечал следователям на вопросы о причинах, по которым ранее Украина не проводила наступательные операции в Крыму.

«Нынешнему президенту ответить на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг примет решение наступать – я буду в первых рядах штурмового батальона. Надеюсь, на штурм пойдут и все авторы исковых заявлений из «Оппозиционной платформы – за жизнь», и все диванные стратеги, в деталях знающие, как надо было воевать и в каком месте лучше десантироваться», – сказал он.

По словам экс-секретаря СНБОУ, после воссоединения Крыма с Россией Москва «в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений», потому у Зеленского нет «никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений» для выполнения требований по «защите страны от агрессии и освобождения Крыма».

Ранее в пятницу сообщалось, что украинские власти разработали стратегию «деоккупации» Крыма, однако документ не планируется предавать огласке.

В свою очередь главком украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Газета ВЗГЛЯД изучала, что украинские военные смогут предпринять в ходе гипотетической войны с российской армией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.