Погребинский: Пиаровская сущность Зеленского в Луцке совпала с прагматизмом

«Отвергни Зеленский условие террориста, проблемы пришлось бы решать малопрофессиональным украинским спецслужбам. И тогда погибли бы люди. В таких обстоятельствах президент поступил правильно», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение украинского президента выполнить требование захватчика заложников в Луцке.

«Сейчас звучат с параллели с Донбассом, припоминают фразу Зеленского «с террористами переговоров не ведем» и тому подобное», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я скажу так – никто, кроме болтунов во власти, сепаратистов из ЛДНР «террористами» не называет, – отметил собеседник. – Кроме того, компромисс с Донбассом чреват для Зеленского атакой со стороны радикалов. Он их боится, он слабак, и это уже все поняли. Ситуация такова, что в Донбассе с украинской стороны погибают солдаты, а мирные жители – в основном со стороны непризнанных республик. И Зеленского это ничуть не смущает. Он делает только то, что позволяет ему сохранить свое президентское кресло».

Накануне в городе Луцке мужчина захватил 13 заложников в автобусе, потребовав от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видео с заявлением, что они – «террористы в законе». При себе у него были взрывчатка и оружие. Позже была установлена личность луцкого террориста. Президент Украины Владимир Зеленский по его требованию записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский фильм о проблеме жестокого обращения с животными «Земляне». Мужчину задержали, после чего видеообращение было удалено.

В случае с «луцким террористом» Зеленский поступил для себя чрезвычайно естественно, полагает Погребинский. «Владимир Зеленский до сих пор играет роль президента, и ему чрезвычайно важен собственный пиар. Сейчас Зеленского критикуют, мол, «унизился, слабак, это спровоцирует других террористов» и так далее. Но надо понимать, что президент принимал решение, не исходя из каких-то далеко идущих последствий. Пиаровская сущность совпала с прагматизмом», – отметил Погребинский.

«Было бы гораздо хуже, если бы Зеленский не принял условие террориста, и проблемы пришлось бы решать украинским спецслужбам, которые в высшей степени непрофессиональны. По ходу событий правоохранительная система выглядела совершенно растерянной. Украина в этом плане не только не Россия, но тем более не Израиль. Была очень высокая вероятность, что в Луцке погибнут люди. Поэтому я считаю, что поступить, как Зеленский, в наших обстоятельствах было правильно», – подчеркнул Погребинский.

Говоря о реакции населения Украины, эксперт отметил, что поступок главы государства вызвал скорее одобрение. «Думаю, большинство скажет, «молодец, позвонил террористу, выручил людей». При этом на рейтинге это вряд ли скажется. Для людей сейчас важней то, что происходит с их здоровьем, кошельком и образованием. Рейтинг Зеленского как вышел на линию падения, так и будет снижаться», – спрогнозировал политолог.

«С точки зрения противостояния с Порошенко данная ситуация скорее в плюс Зеленскому. Экс-президенту Украины сыграло бы на руку, если бы случилась трагедия, погибли люди. Тогда зазвучали бы призывы к смене власти. Но этого, к счастью, не произошло. А вот в противостоянии с Медведчуком и компанией Зеленский не выиграл ничего. Глава Украины в очередной раз показал свой непрофессионализм и неготовность его команды реагировать на возникающие вызовы», – заключил Погребинский.

Действия украинских властей и правоохранителей получили противоречивую оценку. В частности, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что состав Службы безопасности Украины нужно полностью менять, в противном случае теракты будут продолжаться.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о захвате заложников в Луцке.