На фоне теракта в Луцке в Раде потребовали полностью поменять состав СБУ

Состав Службы безопасности Украины нужно полностью менять, в противном случае теракты будут продолжаться, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

«СБУ всегда была элитой правоохранительной системы, сотрудники были суперпрофессионалами и прекрасно знали свое дело. А сегодня чем они занимаются? Коммерческими вопросами, обогащением отдельных лиц, давлением на бизнес. Они устроили из госструктуры базар! СБУ нужно менять в полном объеме, потому что дальше такие ситуации, как в Луцке, будут забирать жизни наших граждан», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что к этой ситуации в стране привело назначение непрофессионального и корыстного руководства – глава СБУ Иван Баканов, по мнению Кивы, только «соратник и друг президента», который «не имеет опыта работы в правоохранительных органах».

«Если щитом безопасности руководит человек, который никогда и нигде не служил, то у нас будут теракты, взрывы. Сегодня у нас разгул нацизма, террористических группировок, в офисы забрасывают гранаты, на улице калечат людей. В стране хаос, которому имя – команда Зеленского. Они привели страну к беспределу, в котором гибнут люди», – добавил Кива.

Ранее генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что у украинских спецслужб нет опыта по освобождению заложников, а президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты Сергей Гончаров заявил, что украинские спецслужбы повели себя некомпетентно.

Напомним, Зеленский поговорил по телефону с луцким террористом, после чего тот отпустил троих заложников. Вслед за этим украинский лидер выполнил требование злоумышленника, записав видеообращение.

Журналист Владимир Соловьев назвал эти действия Зеленского «грубейшей ошибкой», так как таким образом он «открыл врата Ада» - террористы теперь «знают, что власть можно продавить».

До этого была раскрыта личность луцкого террориста – им оказался ранее судимый Максим Кривош.

Он удерживает заложников в автобусе уже более 10 часов.