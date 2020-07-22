Офис Зеленского рассказал о его решении выполнить требование террориста

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22 июля, среда  |  Последнее обновление — 01:18  |  vz.ru
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Россиян охватила золотая лихорадка

Золотые украшения скупать бессмысленноФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Россияне кинулись скупать золото, начиная с украшений и заканчивая слитками. В кризис 2009 года такая стратегия оказалась удачной – к 2011 году золото выросло до своего исторического максимума в 1820 долларов за унцию. Золотовладельцы не только уберегли свои сбережения, но и могли неплохо подзаработать. Однако не все золото приносит одинаковый доход и подходит для инвестиций. Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил ДегтяревФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают – Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность – Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Конфликт Азербайджана и Армении перекинулся на Грузию и Сербию

Сначала в зоне конфликта пошло в ход стрелковое оружие, теперь – информационноеФото: mil.am
Армяно-азербайджанский конфликт стремительно становится все более международным. В парламенте Грузии случилась буря из-за сообщений о поставках российских «Градов» в Армению через территорию республики. В Баку вызвали на ковер и отчитали сербского посла – поводом стали вбросы о появлении в армянских окопах вооружений из Сербии. Откуда «растут ноги» у публикаций в азербайджанской прессе? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
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Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
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Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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    Дело «педофильской элиты» продолжает убивать

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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Офис Зеленского рассказал о его решении выполнить требование террориста

              22 июля 2020, 00:18

              Текст: Антон Антонов

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              Луцкий террорист отпустил заложников после того, как посмотрел видео, записанное по его требованию президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

              Тимошенко сообщил, что Зеленский «лично» решил поговорить с террористом. Разговор продолжался около 15 минут. Как заявил замглавы офиса президента, Зеленский уговорил террориста отпустить трех заложников.

              «Это были пожилая женщина, беременная и 15-летний парень», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne слова Тимошенко.

              После этого Зеленский «решил опубликовать видео», чтобы террорист освободил остальных заложников.

              Как заявил Тимошенко, «была выполнена договоренность, все прошло хорошо».

              Напомним, Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». Позднее видеообращение было удалено.

              Решение Зеленского выполнить требование террориста получило разные оценки. Так, телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада». Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов считает, что президент Украины «принял необычное, смелое решение и спас людей». А журналист и блогер Максим Кононенко напомнил, что «однажды Черномырдин принял такое же решение».

              «В перспективе убило в разы больше людей. В том числе и 300 детей в прямом эфире», – заявил он.

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