Кононенко не согласился с похвалой Попова в адрес Зеленского

Журналист и блогер Максим Кононенко и ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов разошлись в оценке решения президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование террориста.

«Какая страна, такой и теракт», – заявил Кононенко в Telegram.

Он также прокомментировал слова Попова о случившемся. Попов заявил: «1. Спецслужбы Украины не работают. 2. Аваков – лох. 3. Зеленский – БРАВО!!! 4. Плевать на все известные практики. Не надо действовать, как Израиль, США, Россия и т.д. Нужно действовать исходя из ситуации. 5. Было принято единственно правильное решение!».

В Twitter Попов также назвал Зеленского «молодцом», заявив, что президент Украины «принял необычное, смелое решение и спас людей».

«Это самое главное! Не лох!» – заявил Попов.

Кононенко напомнил, что «однажды Черномырдин принял такое же решение», причем «в моменте это действительно спасло немало людей».

«В перспективе убило в разы больше людей. В том числе и 300 детей в прямом эфире», – заявил он.

Позднее Попов написал: «Настаиваю на том, что Зеленский принял единственно верное решение в данной ситуации. Уверен, с кем-то консультировался. На Украине объективно не с кем. Объективно нет опыта борьбы с терроризмом. То есть, одно из двух – Москва или Вашингтон. Надеюсь, Москва!».

Напомним, Зеленский поговорил по телефону с луцким террористом, после чего тот отпустил троих заложников, а украинский лидер записал видеообращение, чего от него требовал злоумышленник.