Москалькова посетила в «Лефортово» Сафронова и Фургала

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания в СИЗО «Лефортово» журналиста Ивана Сафронова и экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Москалькова посетила в СИЗО Сафронова, Фургала, а также проходящего по делу Фургала Николая Мистрюкова. Она сообщила, что «проверила соблюдение порядка и условий содержания под стражей, оказания им медицинской помощи».

Заключенные рассказали омбудсмену, что к ним относятся доброжелательно. У них не было жалоб на питание. Кроме того, они сообщили, что «медицинская помощь оказывается профессионально и в полном объеме», передает ТАСС.

«По вопросам, которые были заданы, дала разъяснения и сделала запросы руководителям следственных органов и в администрацию СИЗО», – сообщила Москалькова. Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток».

Фургал в июле был арестован на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

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