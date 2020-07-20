Названы сроки начала суда над Ефремовым

Суд над актером Михаилом Ефремовым по делу о смертельном ДТП начнется в начале августа, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова готовят гражданские иски. Потерпевшими признаны вдова, брат и два сына Захарова.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок и компенсацию в размере 40 млн рублей.

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