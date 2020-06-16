Родные погибшего в аварии с Ефремовым потребовали для актера максимальный срок

Родные погибшего в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова выразили надежду, что актер получит максимально возможный срок лишения свободы.

«Кого-то за это накажут. Если это человек без регалий, без званий. А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все. Мы боремся за справедливость для того, чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину. Для нас бы хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания, 12 лет – это нас бы устроило, потому что я считаю, что человек должен ответить по закону», – сказала супруга брата погибшего Татьяна в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщал, что у Ефремова есть все шансы получить 5-6 лет условно. Кроме того, адвокат объяснял, почему близкие погибшего отказываются от материальной помощи актера.