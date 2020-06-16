Адвокат Добровинский: У Ефремова есть все шансы получить 5-6 лет условно

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский раскрыл подробности судебного дела против актера.

Добровинский сообщил каналу «Дождь», что никаких попыток Ефремова или его представителей связаться с семьей погибшего Сергея Захарова не было, несмотря на слова адвоката артиста.

«На сегодняшний день все разговоры о компенсации отвергнуты. Потому что гуляют какие-то фантасмагорические, бредовые цифры в сто миллионов, этого не будет никогда. Представители семьи, с которыми я общаюсь, сказали, что это просто унизительно слышать. Также их оскорбили слова о том, что они получают деньги с телевидения», – отметил он.

Добровинский раскрыл подробности договора семьи погибшего с телеканалом «Россия». По его словам, никаких финансовых обязательств со стороны канала в нем не было.

«Семья отвергает все абсолютно мысли по поводу каких-то денежных компенсаций», – отметил он.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Также адвокат подчеркнул, что знает, как именно можно было бы защищать Ефремова. «Есть все шансы, что Михаил получит 5-6 лет условно в результате суда», – отметил он.

Кроме того, адвокат заявил, что не брал денег с семьи погибшего за свои услуги.

Напомним, 8 июня вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водителя фургона госпитализировали, однако он умер в больнице. Было возбуждено дело.

Добровинский говорил, что родственники погибшего в ДТП в вопросе о сроке тюремного заключения для Ефремова согласятся с просьбой прокурора, и объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи актера.

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