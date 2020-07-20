Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – передает ТАСС слова Нефедовой.



На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Уточняется, что утверждение обвинения по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.



Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.

Близкие погибшего потребовали компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД