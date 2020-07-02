США задумались о передаче Киеву оружия на 600 млн долларов

США заявили о намерении передать Украине вооружение и военную технику стоимостью порядка 600 млн долларов, сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев. Минобороны Канады уже заявляло о подготовке к прибытию во Львовскую область 90 военных инструкторов из состава четвертой канадской дивизии с военной базы в городе Петавава, штат Онтарио. Следом за ними запланирована отправка еще 50 военнослужащих с теми же целями. На три года продлена британская военно-инструкторская программы «Орбитал», – сказал Лукашевич, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в проекте бюджета Пентагона на 2021 год Украине предлагается выделить еще 250 млн долларов для военных ассигнований. Половина средств будет направлена на обеспечение поставок оружия, добавил дипломат.

«В июне Вашингтон озвучил далекоидущие планы передать вооружение и военную технику, в том числе морскую, на общую сумму около 600 миллионов долларов. Помимо этого, США продолжают строительство военно-морского командного пункта в Очакове Николаевской области», – отметил Лукашевич.

В июне Киев сообщал, что США поставили на Украину партию ракет противотанкового комплекса Javelin («Джавелин») одной из последних модификаций.

Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Белый дом предоставил Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских».