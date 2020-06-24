ВСУ получили от США партию ракет комплекса «Джавелин»

Соединенные Штаты поставили на Украину партию ракет противотанкового комплекса Javelin («Джавелин») одной из последних модификаций, сообщили в украинском военном ведомстве.

«Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса «Джавелин», – говорится в сообщении на сайте минобороны Украины.

В ведомстве добавили, что 16 июня Украина получила первую груза в рамках контракта, подписанного в декабре прошлого года: ракеты к противотанковым ракетным комплексам «Джавелин» и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов

Поставка остальных товаров военного назначения, уточнили в минобороны Украины, предусмотрена в 2021-2022 годах в соответствии с договоренностями.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Белый дом предоставил Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских».

Россия неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Украине и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.